Nicolás Maduro invita a inversores de EE.UU: “Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades”

Este viernes el presidente de Venezuela, Nicolás maduro hizo un insólito llamado a los inversores estadounidenses, invitándolos a negociar con su nación, afirmando además que “Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades”.

En ese sentido, el mandatario analizó la situación económica del país, asegurando al respecto que “si Venezuela no puede producir petróleo y vender, no puede producir y vender su oro, no puede producir su bauxita y venderla, no puede producir el hierro, etcétera, y en el mercado internacional no puede conseguir realizar su dinero, ¿de dónde va a sacar para pagarle a los tenedores que tienen la deuda venezolana?”.

“Este mundo hay que cambiarlo y hay que lograr una situación donde nosotros podamos regularizar esa relación”, señaló.

Así, en declaraciones con Bloomberg, Maduro se refirió a la posibilidad de llegar a acuerdos con Estados Unidos para de alguna forma aligerar las sanciones económicas, abriéndose además a la llegada de inversores extranjeros.

“Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades”, sentenció, agregando también que “invito a los inversionistas estadounidenses, no se queden atrás”.

Pese a esto, Maduro fue claro al mencionar que “No ha habido ni una señal. Ninguna” proveniente del gobierno de Joe Biden.