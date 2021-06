66% de los peruanos reconocen a Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales

Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) arrojó que el 66% de los peruanos reconoce como vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país a Pedro Castillo. Además el 53% asegura que las denuncias de fraude de Keiko Fujimori son una estrategia de la candidata para no reconocer su derecha.

Según el sondeo publicado en el medio local La República, solo un 25% de los encuestados señaló como ganadora de las elecciones a Fujimori, por otro lado un 9% se reconoció como indeciso.

Según el computo oficial, Castillo logró quedarse con el 50,21% de los votos, mientras que la ex primera dama alcanzó el 49,87%. De esta forma, la diferencia entre ambos fue de solo 44.000 votos en favor del candidato de izquierda.

Respecto a las polémicas denuncias de “fraude sistemático” acusadas tanto por Fujimori como por sus seguidores, un 53% de los encuestados asegura que no están fundamentadas, y que estas son solo “una estrategia para no reconocer los resultados”. Mientras que un 31% las respaldó, asegurando además que existieron “irregularidades en las mesas de votación”. Por otro lado, un 12% dice que los alegatos tienen algo de razón, pero que no afectarían el resultado final.

Sumado a esto, tanto observadores internacionales, organismos electorales ni analistas de datos han podido encontrar ninguna prueba efectiva de que haya existido algún tipo de fraude durante la segunda vuelta.

Pese a esto, aún no se proclama oficialmente al ganador de las votaciones, debido a que primero se deben revisar todos los pedidos de nulidad y las apelaciones interpuestas por el partido de Fujimori.

En ese sentido, la encuesta IEP arroja que el 69% desaprueba el actuar de la candidata de derecha, y que un 29% la respalda. Respecto a los sectores que se muestran en rechazo a la actitud, en su mayoría corresponden al sur, oriente, y zonas rurales del país.

Respecto al actuar de Castillo, quien se proclamó extraoficialmente como el ganador, un 49% rechazó dicha actitud, mientras un 47% lo respaldó.

Entre los votantes del candidato de izquierda, un 51% dice que lo eligió porque “ofrecía el cambio que el país necesita”. Mientras que un 15% lo hizo porque no quería que el fujimorismo volviera al poder.

Entre los que votaron a Fujimori, un 55% lo hizo porque no querían que la izquierda ni el comunismo lleguen al poder, y un 20% porque asegura estabilidad.