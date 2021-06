Brasil: Lula da Silva dobla en intención de votos a Bolsonaro en encuestas sobre elecciones de 2022

De cara a a las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil, el Instituto Ipec realizó una encuesta a la población carioca sondeando a los candidatos que eventualmente competirían contra Jair Bolsonaro. En ese contexto surge con fuerza el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva quién dobla en intención de votos al actual mandatario.

El registro fue aplicado a 2.000 brasileños entre el 17 y 21 de junio y cuenta con un margen de error de dos puntos. En ese sentido, Lula se ubica con el 49% de las preferencias, 26 puntos porcentuales por encima de Bolsonaro (23%).

En tercer lugar se encuentra el excandidato progresista Ciro Gomes con el 7%. Mientras que detrás de este se encuentra el actual gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, con un 5%.

Siguiendo la encuesta, se encuentra con un 3% de las preferencias el ex ministro de salud, Luiz Henrique Mandetta. Los porcentajes están completados por un 10% de votos blancos y nulos, mientras que los electores que no saben o no eligen, son el 3%.

El sondeo es un reflejo de la caída en popularidad del actual presidente, quién vio como su desaprobación subió del 39% en febrero, al 50% en este mes (Ipec).

Pese a que no ha oficializado su candidatura, la posibilidad de que Lula vuelva a carrera presidencial ha tomado mucha más fuerza. Sobre todo luego de que en marzo el pernambucano haya recuperado sus derechos políticos y se le anularan las condenas que penaban e su contra.

Da Silva, quien fuera presidente entre 2003 y 2010, vió sus derechos políticos revocados en 2018 cuando fue condenado en segunda instancia por corrupción.