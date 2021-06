Lula asegura que “Bolsonaro va a perder las elecciones en 2022” y que “los brasileños están hartos de tanta tontería”

Tras recobrar sus derechos políticos, el expresidente de Brasil Lula da Silva ha surgido como una seria carta de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2022. En ese sentido el exmandatario disparó contra el actual líder, Jair Bolsonaro, asegurando que “los brasileños están hartos de tanta tontería” y desean a alguien que “gobierne pensando en la mayoría”.

Da Silva publicó un video en sus redes sociales en donde señala que “Bolsonaro va a perder las elecciones en 2022, y no las perderá ante Lula, ante el Partido de los Trabajadores (PT). Le derrotará el pueblo brasileño, que está harto de tantas tonterías”

“Él va a perder por el pueblo brasileño, que quiere reconstruir su esperanza, su calidad de vida. El pueblo quiere que sus hijos estudien, que coman, que sus hijos trabajen. Son otras cosas lo que la gente espera de un presidente”, añadió quien fuera presidente entre 2003 y 2011.

Pese a que no ha presentado una candidatura oficial, Lula ha aprovechado el apoyo recibido en las encuestas realizadas a la población brasileña, donde el expresidente se queda con casi la mitad de las preferencias. En esa línea, adelantó que “nuestro Gobierno, en lugar de armas distribuirá libros” .

“La gente necesita de alguien a quien le guste Brasil, alguien que gobierne pensando en la mayoría. La gente no quiere más peleas, no quiere más odio (…) Vamos a vender un poco de amor y no de ese odio que ellos venden”, añade.

Da silva recuperó sus derechos políticos en abril, luego de haber sido condenado por corrupción en abril del 2018, cuando corría como el favorito para quedarse con las elecciones de ese año, las que terminaron proclamando a Bolsonaro como presidente.