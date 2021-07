Australia: Hombre confiesa haber recibido cuatro vacunas contra el Covid-19

Este lunes un sujeto de 34 años, llamado Tom Lee, confesó que se ha vacunado cuatro veces contra el Covid-19, Según el residente de Sídney, Australia, lo hizo para “obtener el máximo de anticuerpos”.

A través de redes sociales el hombre se jactó de haber recibido dos dosis de AstraZeneca, y dos dosis de la vacuna Pfizer.

En la misma línea, explicó al medio australiano News, que “He visto a gente sentirse mal después de la segunda dosis de Pfizer. Espero que no me pase a mí”, además aseguró que “todos los estadounidenses están vacunados con este tipo de vacuna y parecen estar bien”.

Al ser cuestionado por supuestamente “saltarse la fila”, Tom Lee respondió categóricamente que “no he robado ninguna vacuna. Literalmente me alineé en la cola para conseguirla. Vacunarse requiere un poco de trabajo de piernas y cualquiera puede hacerlo”.

Al respecto, agregó que lo hizo para “obtener el máximo de anticuerpos”. Según el medio citado, Lee tomó la decisión de volver a vacunarse tras observar que algunos estudios indican que la mezcla de vacunas es beneficiosa para la inmunidad, pese a que no existe confirmación de aquello.

El medio además indicó que Tom Lee se realizará un análisis de anticuerpos para observar como se ha comportado su inoculación cuádruple.

Las autoridades sanitarias de Australia no se han pronunciado frente al hecho, ni tampoco han anunciado si tomarán algún tipo de represalias contra el hombre.