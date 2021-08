Festivales masivos aumentaron los contagios por Covid-19 en España

Malas noticias para los fanáticos de la música en vivo, luego del levantamiento de restricciones sanitarias en varios países de Europa, lo lógico era el retorno de los festivales masivos. Sin embargo, en España se registró un total 2.279 contagios por Covid-19, asociados exclusivamente a este tipo de eventos.

Según el Departamento de Salud de aquel país, las cifras representan un 76% más de los casos registrados de un grupo de control, y un 58% más de lo esperable.

Al respecto, la secretaria de Salud Pública del Gobierno Catalán, Carme Cabezas, comentó a El País que este tipo de eventos musicales “han tenido un efecto” en el rebrote de contagios, y que “han contribuido a la transmisión. Pero con 842 casos más de los esperados no podemos decir que hayan sido eventos hiperdiseminadores”.

“Yo he hecho autocrítica. No sabemos todavía si han sido o no unos eventos hiperdiseminadores, pero lo que han sido es, precisamente, unos eventos que dieron una idea más de normalidad de la que nosotros en aquel momento teníamos que dar”, señaló al por su parte, el consejero de Salud, Josep Maria Argimon,