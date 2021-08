Gobernador de Nueva York renuncia al cargo tras acusaciones de acoso sexual en su contra

Tras una serie de acusaciones por acoso sexual en su contra, Andrew Cuomo anunció que renunciará a su cargo como Gobernador de Nueva York.

“Amo a Nueva York y los amo a ustedes. Todo lo que he hecho ha estado motivado en el amor. Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno. Y es lo que haré”, expresó Cuomo en una conferencia de prensa.

La renuncia se haría efectiva dentro de 14 días, y fue anunciada tras publicarse los resultados de una investigación en la que se determinó que el Gobernador acosó sexualmente a 11 mujeres.

Por su parte, Cuomo mantiene hasta hoy su postura de inocencia, asegurando que “en mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea. El informe decía que acosé sexualmente a 11 mujeres, ese fue el titular que la gente escuchó, vio y reaccionó”.

En la misma línea, según la abogada del Gobernado, Rita Glavin, en la investigación existen “problemas y fallas que deberían preocupar a todos los neoyorquinos”

“Las acusaciones más graves en mi contra no tienen una base fáctica creíble en el informe y hay una diferencia entre la presunta conducta indebida y la conclusión de un acoso sexual”, añadió el acusado.