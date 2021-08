Joe Biden defiende su determinación de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán: “Me mantengo firme en mi decisión”

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se digirió a la ciudadanía este lunes para abordar la crisis que se vive actualmente en Afganistán, donde los talibanes tomaron el poder.

El Mandatario demócrata justificó la determinación que tomó su Gobierno de retirar las tropas de ese país, luego de casi 20 años.

En una conferencia de prensa, Biden afirmó que el objetivo de Estados unidos en Afganistán nunca fue “construir una nación”.

“Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido, prevenir un ataque terrorista contra la patria estadounidense“, agregó.

“Yo he hablado durante muchos años que nuestra misión se debería solamente concentrar en (luchar) contra (el) terrorismo, no contra insurgencia o crear una misión, y por eso (…) como presidente soy tajante en que nos concentremos solamente en las amenazas que vemos ahora en el 2021, no en las amenazas de ayer”, agregó el Presidente Biden.

Más tarde, el Mandatario afirmó que “mi equipo de seguridad nacional y yo hemos estado vigilando de cerca la situación sobre el terreno en Afganistán”.

“Nos movemos rápidamente para ejecutar los planes que habíamos puesto en marcha para responder a cada (contingencia), incluyendo el rápido colapso que estamos viendo ahora”, aseguró, añadiendo que Estados Unidos “le dio al ejército afgano todas las oportunidades para luchar contra los talibanes”.

“Hemos desarrollado misiones en contra de grupos terroristas en múltiples países, donde no tendremos presencia militar permanente. Si es necesario, haremos lo mismo en Afganistán”, sostuvo posteriormente Biden.

El Jefe de Estado indicó que “cuando asumí el cargo de presidente yo tuve que respetar un acuerdo que hizo el presidente Trump con el talibán. Las fuerzas el 1 de mayo del 2021 tenían que salir. Hace unos tres meses después de que yo asumí la presidencia ya las fuerzas habían bajado de 15.00 fuerzas estadounidenses allá, a 2.500. Y el talibán tenía la presencia militar más grande desde el 2021. La decisión que tuve que tomar como presidente era cumplir con ese acuerdo o prepararme a volver a luchar contra el talibán en medio de una época completa de lucha“.

“No hubiese habido alto al fuego desde el 1 de mayo. No hubo ningún acuerdo para proteger a nuestras fuerzas después del 1 de mayo. No había ninguna estabilidad sin que existieran muertes para las tropas de Estados Unidos después del primero (de mayo)”, argumentó.

“O cumplíamos con el acuerdo de sacar nuestras fuerzas de allá o escalar ese conflicto y enviar más tropas a combatir a Afganistán, entrando en una tercera década de conflicto”, planteó Biden.

“Yo me mantengo firme en mi decisión”, declaró el Presidente de Estados Unidos. “Las tropas estadounidenses no pueden ni deben estar luchando y muriendo en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar“, fueron parte de sus declaraciones.