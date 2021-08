Michelle Bachelet dice tener “informes desgarradores y creíbles” de serias violaciones cometidas por los talibanes en Afganistán

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró -este martes- que recibió “informes desgarradores y creíbles” sobre violaciones a los derechos humanos en Afganistán, específicamente en las zonas que están bajo el control de los talibanes.

Bachelet participa en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que fue convocada de urgencia para abordar la situación en el país afgano.

El detalle de aquellos informe Bachelet dijo que “incluyen, entre otras, ejecuciones sumarias de civiles y miembros fuera de combate de las fuerzas de seguridad nacionales afganas; restricciones a los derechos de las mujeres, incluido su derecho a moverse libremente y el derecho de las niñas a asistir a la escuela; reclutamiento de niños soldados; y represión de protestas pacíficas y expresiones de disidencia”.

Además, mencionó que muchas personas temen a las represalias de los talibanes contra quienes trabajan con el Gobierno o la comunidad internacional. Además, de graves temores “por las mujeres, los periodistas y la nueva generación de líderes de la sociedad civil que han surgido en los últimos años”.

La expresidenta de Chile, señaló que los talibanes se comprometieron a respetar los derechos de las mujeres, como también de las minorías étnicas y religiosas. Ante esto, apuntó que “la responsabilidad ahora es totalmente sobre los talibanes de traducir estos compromisos en realidad”.

“Al hacerse con el control efectivo de gran parte del país, deben garantizar, en esas áreas, el respeto continuo de los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado, así como garantizar la prestación continua y, de hecho, mayor, de los servicios públicos esenciales, sin discriminación. a todos”, agregó.

“Insto encarecidamente a los talibanes a que adopten normas de gobernanza receptiva y derechos humanos, y trabajen para restablecer la cohesión social y la reconciliación, incluso mediante el respeto de los derechos de todos los que han sufrido durante las décadas de conflicto”, añadió.

Finalmente, la Alta Comisionada realizó un llamado a los Estados para que creen vías seguras para los refugiados y migrantes afganos, amplíen los programas de asilo y reasentamiento y detengan de inmediato la deportación de los afganos que buscan protección.

“La acción unida e inequívoca de los Estados Miembros será una señal importante para los talibanes de que el regreso a las prácticas pasadas no encontrará aceptación en la comunidad internacional, ni ahora ni en el futuro“, cerró Bachelet.

