Más de una decena de muertos por un atentado junto al aeropuerto de Kabul

Más de una decena de personas han muerto por una explosión registrada este jueves junto al aeropuerto de Kabul y atribuida supuestamente a un terrorista suicida, en el marco de un “complejo ataque” en el que, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, también se ha registrado una segunda explosión en un hotel cercano.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado en Twitter dos explosiones, una en la Abbey Gate que da acceso al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai y otra en el hotel Baron. El ataque registrado junto al aeródromo ha provocado “varias víctimas estadounidenses y civiles”, ha confirmado en su cuenta de Twitter.

Fuentes talibán citadas por la BBC y Al Yazira han asegurado que hay once víctimas mortales, entre las cuales habría niños, mientras que medios locales como Pajhwok o Ariana hablan ya de “decenas” de heridos. Los medios locales han difundido imágenes de los instantes posteriores al ataque, con civiles transportando a personas que habrían resultado heridas.

Por su parte, la ONG Emergency tiene registrados seis víctimas mortales y una treintena de heridos en un hospital de campaña, según un mensaje publicado en Twitter.

Las primeras hipótesis apuntan a un atentado suicida, según fuentes consultadas por las cadenas CNN y Al Arabiya, si bien fuentes locales hablan también de posibles disparos en las inmediaciones de la Abbey Gate, uno de los puntos de acceso clave al aeródromo durante el proceso de evacuaciones iniciado hace una semana y media.

Al menos tres militares de Estados Unidos figuran entre los heridos, según fuentes citadas por Fox News. El Gobierno de Reino Unido, por su parte, no tiene constancia de que haya víctimas británicas, al igual que también ha descartado bajas el Ministerio de Defensa español.

La Embajada de Estados Unidos, que el miércoles había lanzado un aviso por un posible atentado inminente, ha recomendado a sus ciudadanos que eviten dirigirse al aeropuerto y a sus puertas tras la explosión registrada. “Los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Abbey Gate, East Gate o North Gate deberían marcharse inmediatamente”, ha instado.

Por su parte, el embajador francés en Kabul, David Martinon, ha aconsejado a los “amigos afganos” que se encuentran en las proximidades de la entrada del aeropuerto que se alejen con urgencia y busquen cobijo ya que “es posible una segunda explosión”, ha escrito en su Twitter.

Los talibanes advirtieron esta semana de que no facilitarían la llegada al aeródromo de ningún ciudadano afgano y también exhortaron a la población a abandonar la zona, aludiendo igualmente a razones de seguridad.

AgenciaUno/EP

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021