Explosión en Kabul fue un cohete: Habría dejado al menos un niño muerto y otras tres personas heridas

Un cohete ha impactado este domingo contra un edificio de la capital afgana, Kabul, según han confirmado fuentes del Ministerio de Salud afgano a la cadena BBC.

Este ataque, todavía no atribuido, habría dejado al menos un niño fallecido y otras tres personas heridas, de acuerdo con fuentes de Al Yazira, aunque este aspecto no ha podido ser verificado oficialmente.

A continuación, un portavoz talibán ha informado de un ataque estadounidense en Kabul que tenía como objetivo a un terrorista suicida que pretendía hacer estallar un coche bomba en el aeropuerto, según informa la cadena panárabe, a la espera de la verificación por parte del Ejército estadounidense.

Se desconoce por el momento si este suceso guarda relación con la explosión del cohete.

Las imágenes recogidas por la cadena afgana 1TVNews muestran una columna de humo que emerge del edificio, localizado en el barrio de Jwaja Bughra, en el distrito 11 de la capital.

Este incidente tiene lugar después del atentado de la filial afgana de la organización terrorista Estado Islámico que costó las vidas de 170 personas, entre ellas 13 militares estadounidenses, el pasado jueves, cerca del aeropuerto de la capital afgana, en medio del proceso de evacuación tras la conquista talibán.

