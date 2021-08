Joe Biden destaca fin de la misión estadounidense en Afganistán: “Ninguna nación ha hecho algo así en toda la historia”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó un balance tras la salida de las tropas estadounidenses desde Afganistán.

Desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que “anoche en Kabul, Estados Unidos puso fin a 20 años de guerra en Afganistán. La guerra más larga en la historia de Estados Unidos“.

“Completamos una de las evacuaciones aéreas más grandes de la historia, con más de 120.000 personas evacuadas a un lugar seguro. Esa cifra es más del doble de lo que la mayoría de los expertos pensaban que era posible”.

Según Biden, “ninguna nación ha hecho algo así en toda la historia. Solo Estados Unidos tenía la capacidad, la voluntad y la capacidad para hacerlo. Lo hicimos hoy. El extraordinario éxito de esta misión fue debido a la increíble habilidad y valentía desinteresada del ejército de Estados Unidos y nuestros diplomáticos y profesionales de inteligencia”.

Asimismo, enfatizó que “desde marzo, nos comunicamos 19 veces con los estadounidenses en Afganistán, con múltiples advertencias y ofertas para ayudarlos a salir de Afganistán, desde marzo”.

“Después de que comenzamos la evacuación hace 17 días, hicimos un alcance y un análisis iniciales e identificamos a unos 5.000 estadounidenses que antes habían decidido quedarse en Afganistán pero ahora querían irse“, añadió.

En este sentido, el presidente indicó que más de 5.500 estadounidenses salieron de Afganistán, así como “miles de traductores e intérpretes afganos”. No obstante, precisó que entre 100 y 200 estadounidenses aún están en aquel país, ya que muchos de ellos decidieron quedarse.

“En resumen, el 90% de los estadounidenses en Afganistán que querían irse pudieron hacerlo. Para los estadounidenses restantes, no hay fecha límite. Seguimos comprometidos a sacarlos si quieren salir”, detalló.

Por otra parte, el jefe de Estado afirmó que “no iba a extender una guerra para siempre. Y no iba a extender una salida para siempre”.

Sobre esto, aseguró que “para aquellos que piden una tercera década de guerra, les pregunto, ¿cuál es el interés nacional vital? En mi opinión, solo tenemos uno: asegurarnos de que Afganistán nunca más pueda ser utilizado para lanzar un ataque contra nuestra patria”.

Además, enfatizó que ya no creía que “la seguridad y protección de Estados Unidos” mejoraran al tener tropas en Afganistán.

“La obligación fundamental de un presidente, en mi opinión, es defender y proteger a Estados Unidos. No contra las amenazas de 2001 sino contra las amenazas de 2021 y mañana. Ese es el principio rector detrás de mis decisiones sobre Afganistán”, agregó. “Simplemente no creo que la seguridad de Estados Unidos mejore si se continúa desplegando miles de tropas estadounidenses y se gastan miles de millones de dólares al año en Afganistán“, manifestó.

“Cuando me postulé para presidente, me comprometí con el pueblo estadounidense a poner fin a esta guerra. Hoy he cumplido ese compromiso”, declaró.