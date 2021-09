Talibanes prohibirán el deporte femenino en Afganistán

Con la llegada del régimen Talibán al poder afgano, las mujeres del país temen con perder completamente sus derechos que por años han intentado construir en Afganistán.

Ahora, los talibanes informaron que prohibirán el deporte femenino en el país, ya que según ellos el islam no permite que las mujeres sean vistas practicando alguno de ellos.

En la nación del medio oriente el deporte que más se practica es el cricket, ante esto ya tienen los días contados según contó el subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq.

“No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket, porque no es necesario que deban hacerlo. Es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo“, informó Wasiq a la emisora australiana SBS.

“Es la era de los medios: habrá fotos, videos, y luego la gente lo verá. El Islam y Afganistán no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen deportes en los que queden expuestas“, agregó al citado medio el subjefe de la comisión cultural del régimen Talibán.

Los deportistas en Afganistán se han escondido desde que los talibanes tomaron el poder y algunas mujeres denunciaron amenazas de violencia por parte de los integrantes del régimen si eran sorprendidas practicando el deporte.