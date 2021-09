Estados Unidos: Mascarillas ya no serán obligatorias en las escuelas de Florida

Tras una polémica generada entre las autoridades de salud estadounidenses, la agrupación de Escuelas de Florida, y el Gobernador del Estado de Florida, finalmente la justicia falló a favor del legislador y dictaminó estar en contra de la obligatoriedad de que los niños vayan a las escuelas con mascarillas.

El tribunal del primer Distrito de Florida dictaminó este viernes la suspensión de los mandatos de uso de mascarillas en las escuelas de dicho estado, esto a pesar de las alzas de casos de coronavirus entre menores de edad en el país norteamericano.

El buffet de abogados del gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentaron una apelación de emergencia, después de que un juez dictaminara el miércoles que el estado de Florida debía mantener el uso obligatorio del tapabocas.

“El primer DCA ha restaurado el derecho de los padres a tomar las mejores decisiones para sus hijos. Continuaré luchando por los derechos de los padres“, señaló Ron DeSantis en su cuenta de Twitter.

No surprise here – the 1st DCA has restored the right of parents to make the best decisions for their children.

I will continue to fight for parents’ rights.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 10, 2021