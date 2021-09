Joe Biden preside la ceremonia en recuerdo de las víctimas del 11-S

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha presidido este sábado la ceremonia en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en un acto en Manhattan en el que también han participado los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton.

El Monumento Nacional 11 de Septiembre ha acogido un emotivo minuto de silencio coincidiendo con la hora a la que impactó el primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center, a las 8.46. Se han guardado otros tres minutos de silencio a las 9.03, a las 9.37 y a las 9.59 horas.

Después, Biden se ha desplazado a Queens y posteriormente viajará a Shanksville, Pensilvania, donde se estrelló el Vuelo 93, siniestrado después de haber sido secuestrado con la intención de estrellarlo contra el Capitolio.

Familiares de las víctimas han leído todos los nombres, una ceremonia recuperada después de que en 2020 se suspendiera debido a la pandemia de la COVID-19. Después, Bruce Springsteen ha interpretado la canción ‘I’ll See You In My Dreams’.