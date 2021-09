“¡Tengo al niño!”: Menor de tres años es rescatado desde una selva en Australia tras tres días desaparecido

El dramático caso de Anthony Elfalak, niño de 3 años que desapareció el pasado viernes 3 de septiembre desde el hogar de sus padres, en la región de NSW Hunter, Australia y que generó un revuelo mediático en el país producto de su misteriosa desaparición y la condición de autismo que presenta el menor.

Tras la denuncia presentada por sus progenitores, se activó la búsqueda de los servicios de emergencia locales y voluntarios, al menos 100 personas de la región de Nueva Gales del sur empezaron las labores de rastreo tanto por tierra y aire para dar con el paradero del niño.

A las 72 horas de la desaparición, helicópteros de la policía de Nueva Gales del sur, logró divisar desde la altura una silueta de un niño bebiendo agua desde una poza en plena selva de la región australiana, iniciando rápidamente estudios sobre el lugar para poder llegar por tierra y salvar al pequeño.

En el video, compartido por la policía local, se puede divisar gracias a la tecnología, un entorno boscoso, un arroyo y al niño, confirmando la positiva noticia.

Estaba cubierto de barro y bebiendo agua desde el arroyo. Cuando el piloto de la aeronave confirmó que se trataba del niño, entregó las coordenadas, confirmando: “¡Tengo al niño!”, declaró.

En torno a la investigación, sus padres no han querido apuntar a cómo se produjo la desaparición, ni antes ni después del desenlace de esta historia.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

— NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021