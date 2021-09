Inédita misión: SpaceX enviará a cuatro civiles al espacio

Durante la jornada de este miércoles, la empresa Spacex enviará a cuatro civiles al espacio, en una misión llamada “Inspiration4″, quienes despegarán desde el Centro Espacial Kennedy de Florida (EE.UU.).

Los civiles emprenderán su viaje en una cápsula Dragon de la empresa liderada por el reconocido empresario Elon Musk.

Watch live as the @Inspiration4x crew talks about their upcoming three-day spaceflight https://t.co/14dXTUdxak

— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2021