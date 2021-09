Mensaje en una botella lanzado en Japón hace 37 años aparece ahora en Hawái

Un mensaje en una botella lanzado hace 37 años, eso fue lo que encontró una niña de nueve años en una playa de Hawái. Unos estudiantes depositaron la botella en el mar para estudiar la corriente Kuroshio. Después de recorrer 6.000 km ha sido finalmente recuperada.

Entre 1984 y 85, los miembros de un club de ciencias naturales del Colegio Choshi de Chiba, en Tokio, lanzaron 750 botellas al mar para investigar las corrientes marinas. Éstas contenían mensajes en inglés, japonés y portugués y aparecieron en zonas de Filipinas, Canadá y Alaska.

La botella número 50 apareció en el sur de Japón en 2002 y la última encontrada, la número 51, ha sido recuperada por un niña de nueve años a 6.000 km de distancia.

Mayumi Kondo, una integrante del club de ciencias naturales en 1984, dijo que el hallazgo “revivió memorias nostálgicas” de sus años escolares.

Tras este hallazgo, ahora esperan que pronto aparezca la botella número 52.

Message in a bottle from Japanese high schoolers found after 37 yrs in Hawaii https://t.co/XNWlUKJpwe

— The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) September 16, 2021