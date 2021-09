Greta Thunberg se burló de los líderes mundiales durante Conferencia Juvenil sobre el Clima: “Llevan 30 años de bla, bla, bla”

La activista contra el cambio climático, Greta Thunberg, se burló de los líderes mundiales, tras presentarse en la Conferencia Juvenil sobre el Clima de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Eso es todo lo que oímos de nuestros llamados líderes. Palabras, palabras que suenan genial, pero que hasta ahora no han llevado a ninguna acción”, sostuvo la joven sueca.

“Nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras y promesas vacías. Claro que necesitamos el diálogo constructivo, pero ellos ya llevan 30 años de bla, bla, bla y ¿adónde nos han llevado?”, complementó.

No obstante lo anterior, la activista afirmó que aún es posible realizar acciones para enfrentar el cambio climático. “Es completamente posible. Requerirá drásticos recortes anuales de emisiones como el mundo no ha visto nunca antes“, afirmó.

“No podemos seguir dejando que las personas en el poder decidan qué es políticamente posible o no. No podemos seguir dejando que las personas en el poder decidan lo que es la esperanza. La esperanza no es pasiva. La esperanza no es bla, bla, bla. La esperanza es decir la verdad. La esperanza es actuar. Y la esperanza siempre viene de la gente”, sostuvo.