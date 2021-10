Caída de Telegram se suma a fallas de WhatsApp, Instagram y Facebook

Durante la tarde de este lunes, cientos de usuarios en Twitter reportaron la caída de los servicios de mensajería instantánea de Telegram.

Este hecho se suma a las fallas que han presentado las aplicaciones de WhatsApp, Instagram y Facebook durante esta jornada.

El sitio web “DownDetector” dio cuenta de esta situación a través de sus redes sociales, donde aseguró que Telegram también está presentando dificultades en su funcionamiento.

User reports indicate Telegram is having problems since 1:49 PM EDT. https://t.co/4EVuNGgxao RT if you’re also having problems #Telegramdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021