Jefe de tecnología de Facebook asegura que “están trabajando lo más rápido posible” para restaurar el servicio

Durante la jornada de este lunes se vivió la caída de los servidores de Facebook, Instagram y WhatsApp, a nivel mundial y de manera prolongada durante varias horas. Ante esta situación, el jefe de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer utilizó su cuenta de Twitter para referirse a lo sucedido y señaló que están “trabajando lo más rápido posible” para restaurar el servicio, aunque no señaló las causales de este problema.

En su publicación, el CTO de Facebook entregó sus “sinceras disculpas a todos los impactados por las interrupciones de los servicios de Facebook en este momento”.

Asimismo, Schroepfer declaró que están “experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar el servicio”, no detallando los motivos de esta caída, ni el tiempo estimado para su reposición.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

