Premio Nobel de la Paz fue otorgado a dos periodistas por “sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión”

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a dos periodistas por su lucha por la libertad de expresión, se trata de María Ressa y Dmitry Muratov, de Filipinas y Rusia, respectivamente.

El galardón fue otorgado a los comunicadores por “sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión” en sus respectivos países, expresó el Comité noruego. Además, indicaron que al mismo tiempo, “son representantes de todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en que la democracia y la libertad de prensa enfrentan condiciones cada vez más adversas”.

Ressa a utilizado la libertad de expresión para “exponer el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal“, señalan desde el Comité Nobel. En 2012, cofundó Rappler, una empresa de medios digitales para el periodismo de investigación, el cual aún dirige. “Ha demostrado ser una valiente defensora de la libertad de expresión. Rappler ha centrado la atención crítica en la controvertida y asesina campaña antidrogas del régimen de Duterte“, indica el Comité de Noruega.

En tanto, Muratov ha defendido por décadas la libertad de expresión en Rusia “en condiciones cada vez más desafiantes”. En 1993 fue uno de los fundadores del periódico independiente Novaja Gazeta y desde 1995 fue editor del periódico durante un total de 24 años. El mencionado medio es el “más independiente de Rusia en la actualidad, con una actitud fundamentalmente crítica hacia el poder”, expresa el anuncio desde Oslo.

El Comité Noruego del Nobel “está convencido de que la libertad de expresión y la libertad de información ayudan a garantizar un público informado”. La concesión del Premio Nobel de la Paz a Maria Ressa y Dmitry Muratov tiene como objetivo subrayar la importancia de proteger y defender estos derechos fundamentales.

Finalmente el ente que otorga este premio afirman que “sin libertad de expresión y libertad de prensa, será difícil promover con éxito la fraternidad entre las naciones, el desarme y un mejor orden mundial para tener éxito en nuestro tiempo”.

