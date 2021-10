Canadá: Meteorito atraviesa techo de una casa y cae sobre la cama de mujer mientras dormía

Una canadiense de 66 años vivió una de las experiencias más surrealistas y extremas de su vida sin siquiera salir de su casa, y todo mientras dormía plácidamente en su habitación. Esto porque Ruth Hamilton salvó de milagro luego de que un meteorito perforó el techo de su casa y cayó sobre su cama.

Alrededor de las 23.35 (hora local) del pasado 3 de octubre sucedió este inusual caso. La mujer, sintió un estruendo en el tejado, por lo que despertó repentinamente y en shock al no percatarse de lo que estaba sucediendo.

La afectada pensó que eran fuegos pirotécnicos o elementos de artificio, pero grande fue su sorpresa cuando al llamar a los servicios de emergencias, se percató que había una roca gris sobre su cama, en medio de sus almohadas.

Mind. Blown.🤯

A Canadian woman awoke when a meteorite crashed through her roof and landed on the pillow next to her! Ruth Hamilton heard an explosion, and thought a tree had fallen, turned over and saw a 1.3kgs rock next to her!

Statisticians place odds of this at 1/100 billion! pic.twitter.com/XBIXIBgZVU

— James Preston (@JamesPrestonZA) October 15, 2021