Accidente aéreo en Texas termina con un avión destruido: Las 21 personas abordo lograron salvarse

Durante la tarde de este martes se registró un violento accidente en Texas, Estados Unidos, esto luego de que un avión se estrellara tras intentar despegar cerca de Houston.

Pese a que la nave resultó totalmente destruída, las 21 personas a bordo lograron escapar de esta, evacuando exitosamente antes de que comenzara a incendiarse, según afirmaron los bomberos que acudieron al lugar.

Al respecto, el Departamento de Bomberos de Katy, ubicado al oeste de Houston, señaló que pese a la magnitud del accidente, solo una persona resultó herida.

En la nave, que iba rumbo a Boston, viajaban un total de 18 pasajeros y tres tripulantes, siendo el de menor edad un niño de solo diez años.

Según las fuentes oficiales que investigan el hecho, se confirmó que el avión no lograr despegar correctamente, por lo que impactó con una cerca en la zona, lo que provocó que este comenzara a incendiarse.

Revisa las imágenes a continuación.

A plane carrying nearly two dozen people crashed in Waller County, Texas, Tuesday morning. All passengers were removed from the plane and one injury has been reported, officials said. pic.twitter.com/YLqJX7M6ev

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 19, 2021