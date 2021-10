Covid-19: La incidencia se dispara en Alemania hasta los 145 casos

Alemania ha registrado más de 21.000 nuevos contagios y otros 90 fallecidos en las últimas 24 horas de una pandemia que vuelve a cifras de casos previas al verano, según ha notificado la agencia oficial para el seguimiento del coronavirus en el país, el Instituto Robert Koch.

La incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes es ya de 145,1 casos, muy por encima del centenar registrado la semana pasada, según un balance que añade 21.543 nuevos casos hasta 4,58 millones de afectados desde el inicio de la pandemia en un país donde ya han fallecido 95.696 personas como consecuencia.

El país se ha despertado además con la trágica noticia de un nuevo brote en una residencia de ancianos en Schorfheide, al norte de Berlín, que se ha cobrado las vidas de ocho ocupantes, según confirmó el departamento local de Salud del distrito a la emisora pública RBB el viernes por la noche.

Un total de 42 residentes y 15 miembros del personal han dado positivo en las pruebas, según el Departamento, que sospecha que los trabajadores sanitarios no vacunados en el hogar ayudaron a propagar la enfermedad entre los residentes, todavía vulnerables a pesar de haber recibido la pauta completa.

“Había una situación peligrosa en ese lugar porque, aunque los residentes están vacunados, el personal tenía una tasa de vacunación relativamente baja, solo alrededor del 50 por ciento”, lamentó la responsable de Salud Heike Zander a la cadena Antenne Brandenburg, en comentarios recogidos por la agencia DPA.

Klaus Reinhardt, presidente de la Asociación Médica Alemana, instó a las personas de 70 años o más completamente vacunadas, así como a otros grupos vulnerables, a recibir un tercer pinchazo para mantener su nivel de inmunidad.

“La tercera vacunación contra el coronavirus puede reducir significativamente el riesgo de infección, especialmente en personas mayores y previamente enfermas”.

El virólogo alemán Hendrik Streeck también ha insistido en que, en este momento de la pandemia, hay que prestar más atención a las residencias porque “a pesar de la vacunación, continúan siendo ‘puntos calientes"”, por lo que hay que “ofrecer de manera generalizada refuerzos y pruebas”.

La canciller saliente, Angela Merkel, se ha declarado “muy preocupada” por el aumento de las infecciones y las hospitalizaciones por coronavirus en Alemania y pedido a la población que no se descuide con la pandemia.

“Debería ser una preocupación para todos nosotros”, ha declarado al periódico ‘Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung’.

Alemania no ha declarado la vacunación obligatoria pero Merkel ha renovado sus peticiones para incrementar el ritmo de las inyecciones. “El hecho de que, por ejemplo, dos o tres millones de alemanes mayores de 60 años todavía no estén vacunados me entristece mucho, porque eso podría marcar la diferencia para ellos tanto personalmente como para la sociedad en su conjunto”, ha lamentado.

Agencia Uno.