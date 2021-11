Tokio: Sujeto disfrazado del “Joker” atacó con un cuchillo a 15 personas y quemó vagón de metro

Las autoridades detuvieron al sospechoso del ataque. El hombre es un joven de 20 años que fue puesto a disposición de las autoridades para su formalización.

A 24-year-old man dressed in Batman’s Joker costume attacked passengers on a Tokyo train line, injuring 17 people as many partygoers headed into the city center for Halloween gatherings https://t.co/CR9J5sM6eY pic.twitter.com/Eg7pNmLoaK

— Reuters (@Reuters) October 31, 2021