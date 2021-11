Ministro de Ciencia encabezó iniciativas para promover el uso de evidencia para la acción climática en la COP26

Tras cuatro días de actividades destinadas a impulsar el uso de evidencia científica para la acción climática, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, cerró su participación en la vigésimo sexta Conferencia de las Partes (COP26), que reúne a los signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Durante su paso por el evento organizado en Glasgow, el ministro encabezó distintos eventos para destacar el trabajo del ministerio y la articulación de la comunidad científica chilena para enfrentar la crisis climática junto a organizaciones como la UNFCCC, la UE, el IPCC y la WMO.

Como parte de esta agenda, el ministro Couve lideró el lanzamiento del Pabellón de la Ciencia, presentó la Estrategia de Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático y realizó un balance de los logros del Comité Científico de Cambio Climático impulsado por su cartera en 2019, donde presentó el sitio web que reúne el trabajo de este consejo asesor y agradeció el trabajo de más de 600 investigadores e investigadoras nacionales que participaron en esta instancia.

Para relevar la contribución de la comunidad científica nacional en la acción climática, la autoridad compartió con la delegación chilena las principales lecciones de la COP25 en el lanzamiento del libro Time For Action y valoró la creación de una red internacional de consejos asesores científicos para el Cambio Climático, con la participación activa de investigadores e investigadoras nacionales.

Adicionalmente, el secretario de Estado sostuvo distintos encuentros con líderes internacionales como el Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Hoesung Lee; el jefe del equipo negociador para el clima de Reino Unido, Archie Young, y el director senior del enviado presidencial especial para el Cambio Climático de Estados Unidos, Rick Duke, impulsor de la alianza para reducir emisiones de metano en un 30% al 2030.

Finalmente, Couve sostuvo una reunión con el Champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, y presentó junto a sus pares de Energía y Medio Ambiente la Estrategia Climática de Largo Plazo a la secretaria ejecutiva de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa.