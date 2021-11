COP26 de Glasgow logra acuerdo para agilizar la lucha contra el cambio climático

La Conferencia de las Naciones sobre el Cambio Climático 2021, más conocida como la COP26, llegó a un acuerdo determinante para agilizar la lucha contra el cambio climático y así limitar el calentamiento global en 1,5 grados para 2100.

En la cumbre del clima de la ONU que se realiza en Glasgow, además, instó a los países a elevar sus metas de reducción de emisiones durante esta misma década, pero reconocieron que los países tienen “responsabilidad comunes pero diferenciadas”.

Junto con esto, reconocieron que limitar el calentamiento a 1,5 °C se necesita “reducciones rápidas, profundas y sostenidas de emisiones globales de gases de efecto invernadero”. También el texto indica que se incluye “una reducción de emisiones de dióxido de carbono del 45% para 2030 en relación al nivel de 2010“.

Finalmente, respecto al financiamiento para los países en desarrollo, se indicó que es urgente doblar “como mínimo” los aportes hacia los países más desfavorecidos antes de 2025, respecto a los niveles de 2019.

