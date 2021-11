Covid-19: Brasil aprueba dosis de refuerzo de la vacuna para todos los adultos

El Ministerio de Salud de Brasil aprobó este martes la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 para todas las personas mayores de 18 años y redujo el intervalo de la aplicación de seis a cinco meses.

“Gracias a la información que tenemos de estudios científicos, hemos decidido ampliar la dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años que hayan recibido la segunda dosis hace más de cinco meses“, indicó el ministro de Salud brasileño, Marcelo Queiroga, que señaló en que las autoridades no tienen previsto establecer ningún calendario.

“Más de cinco meses después de la segunda dosis, independientemente de la edad, ya es posible acudir a vacunarse”, explicó, de acuerdo a lo que recoge el portal de noticias G1.

Hasta este momento, la dosis de refuerzo estaba aprobada en Brasil para personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos y profesionales sanitarios. Las autoridades brasileñas han establecido que la tercera dosis sea de un fármaco diferente al recibido en las dos otras ocasiones.

En Brasil, uno de los países del mundo más golpeado por la pandemia, un 60 por ciento de la población cuenta con la pauta completa de vacunación contra el Covid-19, que ha dejado más de 22 millones de personas contagiadas, incluidos más de 610.000 fallecidos a causa de la enfermedad.

#MegaVacinação “A campanha Mega Vacinação contra a #Covid19 ocorre graças à força do #SUS. Estamos ampliando ainda mais o acesso, para que as pessoas procurem as UBSs do Brasil”, acrescentou o ministro. pic.twitter.com/ctq9t4Mayl

— Ministério da Saúde (@minsaude) November 16, 2021