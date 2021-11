La oposición peruana presenta una moción de censura contra Presidente Castillo

La oposición presentó este jueves una moción de censura por incapacidad moral contra el Presidente de Perú, Pedro Castillo, gracias a las firmas de los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

La propuesta de moción presentada la semana pasada por la congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, logró finalmente 28 firmas, dos más de las necesarias, aunque ahora requerirá el apoyo de un total de 52 diputados para que sea admitida a debate.

En ese caso, el Congreso acordará fecha y hora para el debate y la votación a la que el presidente Castillo debería acudir en presencia de un abogado. Para lograr su objetivo, la oposición necesita 87 votos a favor en un momento en el que la mayoría de las fuerzas parlamentarias ya han mostrado su rechazo a destituirle.

Hace un par de días, Castillo criticó durante un acto en la región Huancavelica, este enésimo intento de la oposición de desestabilizar su gestión, lamentado que mientras ellos dedican sus esfuerzos a tumbar a un presidente electo por el pueblo, el Gobierno está luchando para llevar gas a todos los hogares peruanos.

“Piden vacancia a una persona elegida por el pueblo cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos (…). He pasado luchas cruentas y hoy que soy gobierno no retrocederé” prometió un Castillo que animó a los diputados a que “pidan vacancia ante el pueblo y no dentro de cuatro paredes”.

