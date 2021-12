Río de Janeiro cancela celebración de Año Nuevo por variante Ómicron

Río de Janeiro decidió suspender nuevamente su multitudinaria fiesta de Año Nuevo en el mar ante la llegada de la variante ómicron a Brasil.

“Vamos a cancelar de esta forma la celebración oficial de la fiesta de año nuevo en Rio”, anunció este sábado el alcalde Eduardo Paes en Twitter.

Añadió que tomó “con tristeza” la decisión de cancelar los tradicionales festejos con música y fuegos artificiales, que cada año aglomeran a unos tres millones de personas en la playa de Copacabana, al no contar con “la garantía de las autoridades sanitarias”, temerosas ante la llegada de la variante ómicron a Brasil.

Por ahora, hay confirmados seis casos de la nueva cepa en Brasil: tres en Sao Paulo, dos en Brasilia y uno en Porto Alegre.

“Respetamos la ciencia. Como son opiniones divergentes entre comités científicos, nos quedaremos siempre con la más restrictiva. El Comité de la alcaldía dice que se puede. El del Estado dice que no. Entonces no se puede“, agregó el alcalde, tras una semana de debates entre las autoridades cariocas.

Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio.1/2 pic.twitter.com/BsFTbIprNQ

— Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021