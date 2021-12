Padre de Valentina Orellana: “Mi hija está muerta por el Estado y por estos asesinos de Estados Unidos”

Juan Pablo Orellana, padre de Valentina Orellana, la menor de 14 años que el pasado jueves perdió la vida en Estados Unidos a manos de un policía de la ciudad de Los Ángeles, se refirió esta tarde en un punto de prensa a lo ocurrido durante la noche del jueves 23 de diciembre.

“Estoy realmente destrozado, cuando mi señora me llama en la noche, indicándome que mi hija había asesinada por la policía de Los Ángeles, en un centro comercial, se me vino el mundo encima”, partió diciendo.

“No tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy viviendo, sobretodo en estas fechas tan especiales, donde mi hija me había pedido tantos regalos, que yo no pude abrir con ella, sino guardarlos para entregárselos en su tumba”, agregó.

“No puedo dormir en las noches, se me repiten los sueños con ella. Ella lo único que quería era ser una ciudadana americana. Yo le decía ‘vámonos de este país’. Me dijo ‘no papá. Este es el país más seguro del mundo, el país de las oportunidades"”, contó Orellana.

“Ahora lo ven ustedes, mi hija está muerta por el estado, y por estos asesinos de Estados Unidos, eso es lo que vino mi hija a encontrar acá, la muerte. Realmente Valentina era algo especial. Era una ángel que no era para este mundo”, sostuvo.

“En dos semanas yo tenía pasajes para venirme a vivir con ella en el estado de Los Ángeles. Es realmente una pesadilla, todos los días acordarnos de ella, ver como todos los días celebraron la Navidad, y nosotros ver su pieza y ella no estaba”, añadió.

“Nos destruyeron como familia, como padre, estoy consternado, mi única hija, Valentina, nos habíamos preparado para ir a ver a Los Angeles Lakers, también para ir a un recital de una banda que le gustaba. Lamentablemente por el actuar negligente de un policía de esta ciudad ya no lo va a poder hacer“, cerró.

Powerful moment as the family arrives to speak to the media about the deadly LAPD shooting of Valentina Orellana Peralta just days before Christmas. The parents hold hands with attorney @AttorneyCrump @SpecNews1SoCal pic.twitter.com/343hlvBy90

— Kate Cagle (@KateCagle) December 28, 2021