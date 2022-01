Ordenan que se investigue a Mauricio Macri por espionaje a sindicalistas y opositores

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó este martes de que ordenó la apertura de una investigación contra el Gobierno del expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal y persecución a sindicalistas y opositores.

“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que se investiguen acciones del Gobierno anterior que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, señaló el mandatario argentino en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter

La decisión ha tenido lugar después de que la interventora de la AFI Cristina Caamaño denunciara a funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal tras el hallazgo de varios vídeos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, en las que promovía causas contra dirigentes sindicales como Juan Pablo Medina, jefe de la seccional platense de la Uocra.

“Al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”, aseveró Fernández.

El jefe de Estado argentino indicó que la situación describe “la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución“, por lo que “la Justicia debe investigar sin demoras“, según informaciones del diario ‘Clarín‘.

En este sentido, explicó que impuso a la intervención de la AFI “el deber de poner al servicio de Inteligencia a favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy”. Además, apuntó nuevamente contra la gestión de Cambiemos y manifestó que hay que “acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la Inteligencia macrista” para “revalorizar el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.

El exgobierno de Macri ya tiene otra causa abierta por espionaje ante la Justicia de Argentina en relación con supuestas escuchas realizadas a los familiares de la tripulación del submarino de la Armada ‘ARA San Juan’, que se hundió en 2017.

Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros.

