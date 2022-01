Los videos que registran la entrada del tsunami en las costas de Tonga

Durante la jornada de este sábado se reportó la erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai y posteriormente un tsunami en la isla del Pacífico de Tonga.

La explosión de este volcán se produjo a las 17:20, hora local (01:20 de la madrugada en Chile) y generó una gran nube de cenizas. De hecho, ya había mostrado cierta actividad hasta diciembre del año pasado.

Este fenómeno derivó finalmente en un tsunami, donde se registraron olas de 60 centímetros de altura en la capital del territorio estadounidense de Samoa Americana, a unos 940 kilómetros de Tonga, según informó el centro de alerta de tsunamis del Pacífico con sede en Estados Unidos.

En este contexto, a través de redes sociales se difundieron una serie de videos donde se evidencia el ingreso de las olas a las ciudades costeras del país.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc

— KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022