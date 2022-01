Asamblea Nacional francesa aprueba nuevo pase de vacunación contra el Covid-19: Implica mayores restricciones para no inmunizados

La Asamblea Nacional francesa aprobó este domingo 16 de enero el proyecto de ley que crea el pasaporte de vacunas, medida que fue planteada por el presidente Emmanuel Macron.

Este documento reemplazará al actual pase sanitario y contemplará mayores restricciones para las personas que aún no estén vacunadas. En específico, quienes no estén inmunizados contra el coronavirus no podrán disfrutar de actividades de ocio, sociales o culturales.

Particularmente, la iniciativa fue aprobada con 215 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones.

De acuerdo a lo anterior, solo quienes tengan la vacunación completa con tres dosis, o dos dosis con una certificación de curación de la enfermedad en los últimos seis meses o cuenten con una exención médica de la vacuna, podrán ingresar a recintos culturales, como cines, teatros y museos.

La misma situación ocurrirá con los centros comerciales, al igual que cafés, bares, restaurantes y transporte público.

Por último, quienes sean sorprendidos con un pasaporte de vacunas falso, se arriesgan a multas de 75.000 euros e incluso podrían ser condenados a un máximo de cinco años de cárcel.

El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, se refirió a esta nueva medida aprobada, indicando que “con el pase de vacunación, Francia dispone de una nueva herramienta para proteger a nuestros conciudadanos”.