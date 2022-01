Detectan segunda gran erupción de volcán submarino en Tonga

Darwin Volcanic Ash Advisory Centre, ubicado en Australia, detectó una nueva gran erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.

El evento ocurrió a las 22H10 GMT de este domingo 16 de enero (19:10 horas de Chile), según una alerta emitida por la estación de monitoreo.

Por su parte, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico reportó olas grandes en la zona que “podrían ser de otra explosión del volcán Tonga”.

A raíz de lo anterior, Nueva Zelanda (país ubicado a 2.300 kilómetros de la isla) envió un avión para evaluar los posibles daños que podría provocar la nueva explosión.

Este evento se suma al ocurrido la jornada del sábado, cuando una primera erupción del volcán submarino provocó tsunamis en varios países del mundo, entre ellos Chile donde 13 regiones entraron en estado de precaución.

#BREAKING A second major eruption has been detected at Tonga volcano #TongaVolcanoEruption #TongaHunga #volcano #BreakingNews pic.twitter.com/pcJdtmr6qF

— ticker NEWS (@tickerNEWSco) January 17, 2022