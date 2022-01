Mujer murió tras ser empujada a las vías del tren en estación de Nueva York

Crédito: The New York Times.

Una mujer de 40 años murió tras ser empujada por un hombre a las vías del Metro en una estación de Times Square, New York (Estados Unidos).

El hecho se registró a las 9:40 de la mañana. La policía recibió la notificación de que alguien había empujado a otra persona a las vías del tren en la estación mencionada.

Cuando llegaron, los oficiales encontraron el cuerpo de la víctima debajo del tren con “trauma severo en su cuerpo”. La mujer fue declarada muerta al instante.

La fallecida fue identificada como Michelle Alyssa Go y no tuvo encuentro previo con su agresor, a quien no vio de frente en ningún momento.

El responsable del crimen es Simon Martial, de 61 años, un hombre en situación de calle que era conocido en el sector por mantener discusiones o generar conflictos con transeúntes y pasajeros.

Por su parte, el conductor del tren fue trasladado al hospital por sufrir un shock psicológico severo tras el crimen.

Este es el segundo incidente de estas características que se registra a nivel mundial. El anterior ocurrió en la ciudad de Bruselas (Bélgica), donde otra mujer también fue precipitada a las vías, sin embargo el conductor de la máquina frenó a tiempo y ella logró sobrevivir.