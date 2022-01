El ciclón bomba en EE.UU. deja nieve, frío, cortes de luz y suspensión de vuelos

La tormenta de nieve que viene azotando al noreste de Estados Unidos en las últimas horas, clasificada como un ciclón bomba por los meteorólogos, ha dejado a su paso densas capas de nieve, vientos gélidos, numerosos cortes de luz en el estado de Massachussets y miles de cancelaciones de vuelos.

En Massachussets, 54,462 usuarios sufrían cortes de luz a las 9.15 hora local (14.15 GMT) como consecuencia de la tormenta, una cifra que ayer superaba los cien mil, de acuerdo con la Agencia de Gestión de Emergencias de Massachusetts (MEMA, por sus siglas en inglés).

La mayoría de los apagones registrados en este estado se están sufriendo en la zona de Cape Cod y a lo largo de la costa sur.

A pesar de que lo peor de la tormenta ya pasó, hoy han continuado registrándose cancelaciones importantes de vuelos, un total de 1.299 en el país.

El aeropuerto JFK de Nueva York canceló hoy 321 vuelos, frente a los 891 que anuló la víspera, mientras que La Guardia dejaba en tierra 371 aparatos (ayer 556) y el cercano aeródromo de Newark ( Nueva Jersey) suspendía 91 vuelos frente a los 608 de ayer.

Por su parte, el aeropuerto de Boston hoy cancelaba 321 vuelos, casi la mitad de los que no despegaron el sábado.

Un ciclón bomba designa a una tormenta que se fortalece rápidamente, generalmente debido a que la presión cae más de 24 milibares en un periodo de 24 horas. Esta caída brusca de la presión provoca la formación de fuertes vientos.

En Nueva York, el día amaneció nevado, frío y soleado, con 8 grados centígrados bajo cero y una sensación de menos 15.

“La nieve ha quedado atrás y los equipos están trabajando para despejar las carreteras. Es un domingo frío pero soleado para abrigarse, ponerse al día con la pala y disfrutar de la nieve”, escribió esta mañana la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en su cuenta de Twitter.

It’s a beautiful day to enjoy the snow, but it’s still extremely cold. Whether you’re shoveling or sledding, make sure to bundle up and to take a hot chocolate break when you need it. Stay safe and enjoy your Sunday!

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) January 30, 2022