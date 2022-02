Oposición peruana planea destituir a Pedro Castillo mediante una acusación constitucional

El partido opositor derechista Avanza País informó esta mañana, por la voz de la congresista Patricia Chirinos, vicepresidenta del Congreso de Perú, que presentarán una acusación constitucional contra el actual Presidente Pedro Castillo, y poder discutir su destitución mediante un juicio político.

El anuncio se llevó a cabo luego de que el Mandatario confirmara que designará un equipo ministerial nuevo, siendo el tercero en apenas seis meses de mandato, por las renuncias de dos ministros: Mirtha Vásquez y Avelino Guillén.

“He decidido presentar Acusación Constitucional contra el Pdte. Castillo por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su gobierno. Ahora el Congreso decidirá su destitución, a través del juicio político correspondiente”, dijo la congresista a través de su cuenta de Twitter.

En la misma línea, indicó que en conjunto con su bancada culminará la redacción del documento, esperando que “esta vez la falsa gobernabilidad no sirva de excusa para intereses personal y cálculos políticos“.

Desde noviembre del pasado año, cuando se realizó una marcha nacional Vacancia Ya, para apoyar la moción presentada por Chirinos contra Pedro Castillo, la legisladora demostró su descontento con el Gobierno y llamó la atención de todos al arrodillarse para besar la bandera del Perú.

“Vengo a pedirles de rodillas salvar a nuestro Perú. No queremos que nos gobierne una pandilla de coimeros. No queremos a secretarios que guardan 20 mil dólares en un wáter. No queremos a un presidente que se burle de nuestras Fuerzas Armadas”, declaró.

Según lo indica la Carta Magna del Perú, el Presidente solo puede ser acusado durante du mandato por traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarios regionales o municipales o disolver ilegalmente el Congreso o impedir su funcionamiento.

Sin embargo, en paralelo al requerimiento de Chirinos, la Comisión de Constitución del Congreso analizará este marte un proyecto de ley que busca modificar el articulo 117 presentado por el Partido Morado cercano al gobierno.

No obstante, durante los últimos días varios congresistas del mismo partido pidieron la renuncia de Castillo, ya que consideran que no está a la altura del cargo.