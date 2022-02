Padre decide dejar de ver a su hija y se lo informa a través de un mensaje WhatsApp a la madre: “No estoy preparado, no me sale”

Un insólito mensaje de WhatsApp recibió la madre de una menor, en el papá le explicaba los motivos para no seguir viendo a la niña. La mujer decidió compartir la captura del mensaje en Twitter con la reflexión: “Pero mamá siempre tiene que poder”, haciéndose viral a pocas horas de ser publicado.

En la fotografía de la expareja se lee la frase: “Daniela, te mando este mensaje para no hacer esperar más ni para que haya más problemas y que quede todo en claro. Mira, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí. No tengo iniciativa de ir a buscarla”, con la que el hombre se desliga de sus responsabilidades parentales.

El tuit realizado por la usuaria @danielaramxs, se viralizó recibiendo todo tipo de comentarios al respecto. Desde aquellos que valoraban la “sinceridad” del hombre y otros que acusan al progenitor de no cumplir con sus obligaciones.

En el resto del texto de WhatsApp sigue así: “Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más. El tiempo pondrá todo en su lugar. Hoy me pasa esto y estoy así, por eso quería que lo sepas porque sos la madre y no quiero jugar con Gala en ir a buscarla, desaparecer, después ir a buscarla sin que me salga. ¿Me entendés?”.

Y agregó: “Dirás ‘qué hdp, qué mal padre’. Sí, soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa. No quiero líos, no quiero peleas. Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo. No existimos”.

Y finalizó informándole, que no quería terminar con denuncias o líos a causa de esto, por lo que seguiría entregando la manutención económica a la madre.