Príncipe Carlos dio positivo a Covid-19 por segunda vez

El príncipe Carlos ha dado positivo a Covid-19, la segunda vez que se infecta, según confirmó la cuenta oficial del príncipe y de la duquesa de Cornualles.

Según se detalla, el príncipe de Gales obtuvo el resultado positivo durante la mañana del miércoles y ya está aislado. Como resultado, tuvo que posponer una visita a Winchester, por lo que se mostró “decepcionado”. “Intentará reprogramar su visita tan pronto como sea posible”, indica Clarence House.

Se trata de la segunda vez que Carlos, de 73 años, contrae la enfermedad. Dio positivo en marzo de 2020, pero la pasó con síntomas leves.

Este mismo miércoles, el ministro principal de Gales, Mark Drakeford, también ha resultado positivo al coronavirus, después de someterse a un PCR.

Ya se encuentra aislado, según confirmó un portavoz de su oficina, agregando que trabajará de forma remota, según recogió la BBC.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today’s events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022