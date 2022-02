Ucrania: OTAN traslada por motivos de seguridad a su personal diplomático de Kiev

La OTAN ha confirmado este sábado que todo su personal en la capital de Ucrania, Kiev, ha sido trasladado a la ciudad ucraniana de Leópolis y a Bruselas por motivos de seguridad dado el incremento de la tensión por el incremento de tropas rusas en la frontera.

“La seguridad de nuestro personal es esencial, por lo que hemos trasladado a nuestro personal a Leópolis y Bruselas”, ha confirmado un portavoz a la agencia DPA.

La OTAN quiere recordar no obstante que el resto de sus oficinas en Ucrania siguen operativas.

La Alianza Atlántica no ha dado más detalles sobre el número de personas reubicadas pero en su misión diplomática en Kiev, que hasta hace poco era la más grande en un país no miembro, trabajaban varias decenas de empleados.

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia han trasladado en las últimas semanas sus embajadas de Kiev a Leópolis, una ciudad ucraniana considerada como un destino más seguro por su proximidad a la frontera con Polonia, de la que dista unos 70 kilómetros.

Agencia Uno.