Boris Johnson acusó a Putin de crear un “maremoto de violencia” y expresó su apoyo al gobierno ucraniano

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, acusó este jueves al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de crear un “maremoto de violencia” en Ucrania con su invasión y amenazó con hacer que el país “se tambalee” mediante la imposición de sanciones.

En un mensaje a la nación tras el anuncio por parte de Putin de una “operación militar” en Ucrania, Johnson lamentó que finalmente “sus peores miedos se han cumplido” y volvió a expresar su apoyo al Gobierno ucraniano.

Así, confirmó que mantuvo una conversación con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y alertó de que Putin “ha desatado la guerra en Europa” sin que haya “provocación o excusa creíble alguna”.

“Las bombas están cayendo sobre poblaciones inocentes mientras una invasión completa comienza a través de tierra, mar y aire”, dijo antes de recalcar que la comunidad internacional no puede “mirar para otro lado”.

“No se trata de un país que está lejos o conocemos poco. Es el segundo país más grande de Europa, uno que ha gozado de libertad y democracia durante décadas“, aseveró antes de afirmar que “no podemos dejar que le arrebaten su libertad”.

En este sentido, hizo hincapié en que Reino Unido ha sido uno de los primeros países en imponer sanciones contra el Gobierno ruso y enviar armas para ayudar a las fuerzas ucranianas, unas acciones que se han visto respaldadas por los aliados.

“Hoy, junto a nuestros aliados, hemos acordado imponer un paquete de sanciones económicas masivas cuyo objetivo es hacer que la economía rusa se tambalee“, indicó Johnson, que manifestó que Europa debe actuar “colectivamente” y dejar de “depender del gas y el petróleo con el que Putin ha estado presionando”.

Así, describió el ataque ruso como un “acto bárbaro” que debe “terminar” y se dirigió a los ciudadanos rusos: “no puedo creer que esto esté llevándose a cabo en vuestro nombre“.

Por otra parte, Johnson trasladó todo su apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano y aseguró que “rezan por ellos y sus familias”.

“Sé que la llama de la libertad volverá a brillar en Ucrania”, señaló antes de matizar que “no cree que el dictador ruso logre doblegar el sentimiento nacional ucraniano“.

WATCH: My address to the nation on the situation in Ukraine. https://t.co/bLDpcnNaDy

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022