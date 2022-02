China apela a la contención en Ucrania sin condenar la invasión de Rusia

El Gobierno de China pidió contención a “todas las partes” para rebajar las tensiones, en una primera reacción tras la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que Pekín ha evitado criticar el paso de su aliado.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, afirmó en rueda de prensa que su Gobierno confiaba en que la situación no llegase al punto actual y apeló de nuevo al diálogo, según la agencia de noticias Bloomberg.

Pekín tomó nota de la declaración del Ministerio de Defensa ruso, que prometió no atacar ciudades, y se ciñe a la versión de que Rusia, como país soberano, puede fijar su estrategia política en función de sus propios intereses.

Hua dijo que China y Rusia son dos aliados estratégicos y que no habrá cambios en las relaciones comerciales.

La portavoz, por otra parte, se mostró crítica con el papel desempeñado en las últimas semanas por el Gobierno de Estados Unidos, al que acusó de “alentar” la posibilidad de que hubiese una guerra en el este de Ucrania.

#China stands for common, comprehensive, cooperative and sustainable security. The legitimate security concerns of all parties should be respected and addressed. The door for peacefully resolving the #Ukraine issue through dialogue and negotiation should not be closed.

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) February 24, 2022