Joe Biden condenó ataque “injustificado” a Ucrania: “El mundo hará que Rusia rinda cuentas”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el ataque “no provocado e injustificado” por parte de las tropas rusas a Ucrania.

Mediante un comunicado, Biden, expresó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eligió “una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano” y apuntó que el Kremlin será el “responsable” de las “muertes y destrucción” que traerá estos ataques.

“El mundo hará que Rusia rinda cuentas“, sostuvo el mandatario estadounidense.

Junto con esto, Biden comunicó que estará monitoreando la situación desde la Casa Blanca y que durante esta jornada se reunirá con los países que integran el G7. Luego informó que se dirigirá al pueblo norteamericano para informar las sanciones que impondrán “nuestros aliados y socios” a Rusia.

Finalmente, también anunció que se reunirá con la OTAN “para garantizar una respuesta fuerte unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza”.

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022