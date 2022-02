Presidente de Ucrania confirmó quiebre total con Rusia: Ordenó causar “las mayores pérdidas” al invasor

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó el quiebre total de las relaciones diplomáticas con Rusia tras la agresión militar contra el territorio ucraniano por parte del Kremlin.

También ordenó a las tropas del país causar “las mayores pérdidas posibles” al invasor ruso. “El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ordenó causar las mayores pérdidas posibles al invasor”, señalan en un comunciado.

Junto con esto, Zelenski llamó a los ciudadanos ucranianos que si pueden “sostener un arma” que se una como voluntarios de las Unidades de Defensa Territorial.

“Ucrania ha entrado en modo de defensa total. Cualquiera que esté listo y sea capaz de sostener un arma puede unirse a las Unidades de Defensa territorial en su región“, informaron, añadiendo que quienes deseen integrarse deben presentar su pasaporte.

Por su parte, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Réznikov, aseguró que se enucentran “en estado de defensa total” y que los soldados del país están repeliendo los intentos del agresor de “romper la frontera”.

Hasta el momento Ucrania ha confirmado 40 soldados y al menos 10 civiles muertos tras las primeras horas de ataque ruso.

“He tomado la decisión de una operación militar”

A eso de las 6:00 horas de la mañana de Moscú, el presidente Ruso, Vladimir Putin, envió un inesperado mensaje por televisión. “He tomado la decisión de una operación militar“, dijo.

“Las repúblicas populares de Donbás se dirigieron a Rusia con una solicitud de ayuda. En este sentido, decidí llevar a cabo una operación militar especial“, agregó Putin, explicando que el objetivo de este es “proteger a las personas que han sido objetivo de sus abusos, genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años“.

Cabe señalar que al menos se sintieron dos fuertes explosiones luego del anuncio del Kremlin desde el centro de Kiev. Mientras que, en Mariupol una de las principales urbes de Ucrania también se oyeron las explosiones.

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won’t give up its freedom no matter what Moscow thinks. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

We have severed diplomatic relations with Russia. For all those who have not yet lost their conscience in Russia, it is time to go out and protest against the war with Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022