Volodimir Zelenski: “Rusia atacó a Ucrania como lo hizo la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial”

Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, comparó el ataque de las fuerzas rusas contra su país con las acciones de la “Alemania nazi” durante la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario ucraniano calificó el ataque de Rusia contra Ucrania como un acto “cobarde y suicida”.

“Rusia atacó a Ucrania de una forma cobarde y suicida, como lo hacía la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial“, expresó Zelenski en una conferencia de prensa que fue transmitida por Facebook.

Junto con esto, la cuenta oficial de twitter del gobierno ucraniano publicó una caricatura en la que aparece Adolf Hitler y Vladimir Putin. Además, la imagen es acompañada con un mensaje: “Esto no es un ‘meme’, sino nuestra y vuestra realidad ahora mismo“.

Varios países a nivel mundial han condenado el ataque de Rusia contra Ucrania, principalmente las naciones de Europa, quienes han expresado el apoyo al gobierno de Zelenski.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, entregó su apoyo a Ucrania y acusó al jefe de Estado ruso de crear “un maremoto de violencia” tras la invasión al territorio ucraniano.

Mientras que, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “ha cometido un grave error iniciando esta guerra” en Ucrania y prometió una respuesta contundente por parte de la Unión Europea.

Por su parte, la OTAN condenó “enérgicamente” el ataque “temerario y no provocado” y que “pone en peligro innumerables vidas civiles”, la invasión de las tropas rusas.

“Se trata de una grave violación del Derecho Internacional y una grave amenaza para la seguridad euroatlántica. Los aliados de la OTAN se reunirán para abordar la nueva agresión de Rusia. Estamos con el pueblo de Ucrania en este terrible momento. La OTAN hará todo lo necesario para proteger y defender a todos los Aliados“, ha agregado el secretario general de la OTAN.

This is not a ‘meme’, but our and your reality right now.

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won’t give up its freedom no matter what Moscow thinks.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022