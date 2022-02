Volodímir Zelenski ofrece a Putin negociar para detener la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ofreció a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, emprender un proceso de diálogo “para detener la muerte de personas” tras la ofensiva militar lanzada el jueves sobre territorio ucraniano.

Zelenski se dirigió expresamente a Putin en su último discurso, horas después de que uno de sus asesores afirmase que Kiev está dispuesto a negociar un estatus “neutral” si, a cambio, recibe garantías de seguridad por parte de Moscú, informa la agencia UNIAN.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, desconfió de la parte ucraniana y acusó a Zelenski de “mentir”, ya que se habría negado en los últimos años a aplicar los Acuerdos de Minsk para acabar con el conflicto en el Donbás.

“Ha estado buscando refugio en Occidente. No hay garantías de que vaya a haber resultados prácticos“, lamentó el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia.

En su último mensaje, Zelenski también ha querido dejar claro que las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirán haciendo frente a la ofensiva militar rusa, que en las últimas horas se ha hecho palpable ya en Kiev y en zonas aledañas, e incluso ha instado a ciudadanos europeos con experiencia militar a unirse a la resistencia.

Finalmente, a través de su cuenta de Twitter, el presidente ucraniano informó que Suecia proporcionará asistencia militar, técnica y humanitaria a su país, junto con agradecer este apoyo señaló que juntos se construye “una colación anti-Putin”.

Sweden provides military, technical and humanitarian assistance to Ukraine. Grateful to @SwedishPM for her effective support. Building an anti-Putin coalition together!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022