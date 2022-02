Consejo de Seguridad ONU: Rusia usa su poder de veto para bloquear resolución que condena invasión a Ucrania

Rusia ha ejercido su poder de veto para bloquear la resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas elevada por Estados Unidos para condenar el ataque ruso contra Ucrania y exigir la retirada inmediata de tropas en suelo ucraniano.

Según ha adelantado la cadena estadounidense CNN, la votación ha contado con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. China, que se ha negado a criticar el ataque –pide, sin embargo, una solución negociada del conflicto– ha sido una de las tres abstenciones, junto con India y Emiratos Árabes Unidos.

“China aboga por un concepto de seguridad común, integral, cooperativo y sostenible. China cree que la seguridad de un país no puede ser a expensas de la seguridad de otros países, y la seguridad regional no puede garantizarse mediante el fortalecimiento o incluso la expansión de bloques militares”, ha dicho la delegación china ante la ONU en un comunicado.

Así, el gigante asiático ha resaltado que, “bajo la circunstancia de cinco rondas consecutivas de expansión hacia el este de la OTAN, las legítimas demandas de seguridad de Rusia deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente”.

“Rusia puede vetar esta resolución, pero no puede vetar nuestras voces. Rusia no puede vetar la verdad. Rusia no puede vetar nuestros principios. No puede vetar al pueblo ucraniano. No puede vetar la Carta de la ONU. Y Rusia no vetará la rendición de cuentas”, ha dicho, por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reaccionado también al veto de Rusia con un mensaje en su perfil oficial de Twitter en el que ha defendido la medida, un proyecto “copatrocinado por un número sin precedentes de estados miembros”.

“Agradecido con todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que votaron para detener el traicionero ataque (de Rusia) a Ucrania y Naciones Unidas. El veto de Rusia es una mancha de sangre en su placa en el Consejo de Seguridad”, ha resaltado Zelenski en su perfil oficial de Twitter.

El embajador francés ante la ONU, Nicolas de Rivière, ha destacado que “el resultado de la votación de hoy es claro” y ha señalado que “Rusia está sola” en un momento en el que “los misiles rusos están matando civiles, bombardeando ciudades, destruyendo infraestructura esencial”.

“Ucrania es víctima de una agresión premeditada por parte del presidente ruso. Nunca nada podrá justificarlo. Ningún miembro del Consejo de Seguridad lo apoya”, según recoge en su perfil oficial la misión permanente de Francia ante Naciones Unidas.

El mismo mensaje ha dado Alemania ante el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, recordando que “uno no puede vetar la verdad” y que “la guerra de Rusia contra Ucrania no puede justificarse”.

También ha reaccionado la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, que ha comentado en su perfil oficial de Twitter que “Rusia está aislada en el Consejo de Seguridad de la ONU ya que ningún país vota con ellos”, agregando que “son un paria mundial”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha resaltado en su perfil oficial de Twitter que la Carta de Naciones Unidas “ha sido cuestionada en el pasado”, pero “se ha sido firme en el lado de la paz, la seguridad, el desarrollo, la justicia, el Derecho Internacional y los Derechos Humanos”.

“La comunidad internacional debe hacer todo lo que esté a su alcance para que estos valores prevalezcan en Ucrania y para toda la humanidad”, ha agregado.

DECLARACIÓN CONJUNTA

La misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas ha emitido, con posterioridad al veto, una declaración conjunta firmada por más de 50 países en la que desaprueban el veto de Rusia ante la resolución de condena de la invasión a Ucrania.

“Creemos que tenemos una responsabilidad particular de hacer frente a esta violación de la Carta de la ONU porque Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad que es culpable”, han asegurado en el comunicado.

Así, estos países han firmado una declaración en la que aseguran que llevarán esta decisión a la Asamblea General de Naciones Unidas, ya que “el presidente Putin optó por violar la Carta de la ONU” y “lanzar bombas sobre Kiev para obligar a las familias a meter sus vidas en mochilas y refugiarse en estaciones de metro.

Estados Unidos y otras potencias circularon este viernes una petición de condena de la invasión rusa a Ucrania, según confirmó primeramente un alto funcionario estadounidense, aunque se esperaba que Rusia ejerciera su poder de veto para frenarla.

Según recogió el periódico ‘The Wall Street Journal’, la resolución es una iniciativa que busca que “el mundo recuerde por mucho tiempo lo que hace el Consejo de Seguridad”.

Rusia ocupa actualmente la presidencia ‘pro tempore’ del Consejo, lo que provocó en la noche de este jueves tensiones entre el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, y el representante ucraniano Sergiy Kislitsia, quien le exigió una respuesta clara sobre la invasión minutos después del discurso del presidente ruso, Vladimir Putin, ante lo que Nebenzia respondió que “no era una guerra”, sino “una operación especial”.

“Es demasiado tarde, queridos colegas, para hablar de desescalada. Demasiado tarde. El presidente ruso declaró la guerra. ¿Debería reproducir el video de su presidente? Declararon una guerra. Es responsabilidad de este organismo detener la guerra”, espetó al ruso ante el Consejo de Seguridad de emergencia que se celebró en la noche de este jueves.

