Joe Biden aprueba una ayuda militar a Ucrania por valor de 350 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó este viernes el desembolso de hasta 350 millones de dólares en nueva ayuda militar a Ucrania en plena invasión por parte de Rusia, según anunció la Casa Blanca.

En un memorando, Biden autorizó al Departamento de Estado a dirigir hasta 250 millones de dólares en ayuda en general a Ucrania y hasta 350 millones dedicados a “artículos y servicios de defensa”, incluidos formación y entrenamiento militar.

El anuncio llegó después de que el presidente estadounidense mantuviese este viernes una conversación telefónica de 40 minutos con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, para abordar cuestiones de ayuda militar y sanciones.

Aunque la Casa Blanca no reveló el contenido de la conversación, Zelenski dijo en Twitter que había hablado con Biden sobre el “fortalecimiento de las sanciones”, “asistencia de defensa concreta” y “una coalición contra la guerra”.

“Agradecido con Estados Unidos por el fuerte apoyo a Ucrania”, añadió el líder ucraniano.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022